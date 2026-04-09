ラグビーリーグワン１部・静岡ブルーレヴズの山谷拓志社長とＳＯ奥村翔が９日、袋井市役所を表敬訪問。１８日に同市内のエコパスタジアムで行われる首位・埼玉パナソニックワイルドナイツとの一戦を、大場規之市長にアピールした。ブルーレヴズは現在９位ながら、プレーオフに進める６位との勝ち点差は５。リーグ戦は残り４試合だが、６位・ＢＬ東京との直接対決も残っており、十分に射程圏内だ。山谷拓志社長は「次の埼玉戦は