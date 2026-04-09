頼れる節約食材、豆苗1袋としめじ1パックで、手軽に作れる中華風の副菜。じつは今が旬の豆苗は、えんどう豆の香りが豊か。さっと煮るだけで、野菜のうまみを引き出したやさしい味わいに仕上がります。火を使う時間も短く、忙しい日にもぴったり。春の気分を感じられる、簡単な一皿です。『豆苗としめじの中華風煮びたし』のレシピ材料（2人分）豆苗……1袋（約300g） しめじ……1パック（約100g） 鶏ガラスープの素（顆粒）……小