薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、10日明け方から10日夕方にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。 鹿児島地方気象台によりますと、低気圧から伸びる前線が10日夜にかけて種子島・屋久島付近まで南下する見込みです。 この前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では大気の状態が非常に不安定となる見込みです。 このため、薩摩、大隅地方では10日