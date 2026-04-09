新刊『読めば親子でマインドフルネス 最高に心地よく眠れるお話47』特別インタビュー これまでの記事では、マインドフルネスのメリットなどについてお伝えしてきました。でも寝かしつけの時間だけは、そういったことをいったん頭の外に置き、ここにある物語だけに心を向けてみてください。「親子のふれあいは、時間よりも質」と語るのは、『読めば親子でマインドフルネス 最高に心地よく眠れるお話47』監修を手がけた臨床