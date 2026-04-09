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通貨オプションボラティリティー円関連は通常型、ドル関連はフラットニング化有事警戒の後退で USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.167.005.767.71 1MO8.016.536.677.40 3MO8.516.487.277.46 6MO8.856.597.797.70 9MO8.976.688.047.84 1YR9.066.838.237.98 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6