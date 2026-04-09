ドル円１５９円台乗せ、クロス円も堅調、ドルストレートは落ち着いた値動き＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ドル円とクロス円がともに堅調に推移している。ドル円は159.09レベル、ユーロ円は185.50レベル、ポンド円は212.99レベルに高値を伸ばしてきている。 一方、ドルストレートは静かな取引。ユーロドルは1.1663レベル、ポンドドルは1.3394レベルの前日NY終値付近での揉み合いが続いている。