2026年4月9日（木）、ABCラジオ『ますだおかだ増田のラジオハンター』にて、元MBSアナウンサー（現在フリー）、武川智美さんが登場！ ©️ABCラジオ 登場からマシンガントーク全開の武川さん。「ABCに来ること自体が初めてだったのでむちゃくちゃウキウキしながら来た」と話す。 武川さんはフリー後も、MBSラジオ「メッセンジャーあいはらのYouはこれから！Everyday」の月・