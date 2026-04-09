◇セ・リーグ巨人・竹丸―ヤクルト・吉村（東京ドーム）DeNA・東―広島・床田（横浜）中日・柳―阪神・村上（バンテリンドームナゴヤ）◇パ・リーグ楽天・荘司―オリックス・曽谷（楽天モバイル最強パーク宮城）西武・渡辺―ロッテ・河村（大宮公園）