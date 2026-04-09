栃木県立高校の生徒が他の生徒に暴行を加える動画が１月上旬にＳＮＳ上で拡散されて以降、全国で同様の動画の拡散が相次ぎ、加害者とされる生徒への誹謗（ひぼう）中傷や個人情報のさらし行為なども後を絶たない。新学期がスタートする中、専門家は「行きすぎた非難は、事態をさらに深刻にする」と警鐘を鳴らしている。（後藤あやめ、神田知美）１月４日、県立高校のトイレ内で男子生徒が別の男子生徒に暴行を加える動画が拡散