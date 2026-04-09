きょう昼すぎ、茨城県坂東市の資材などを置く、いわゆる「ヤード」で火災が発生しました。現在も消火活動が続いています。空に立ちのぼる黒煙、地上には炎が見え、消防が放水しているようすがわかります。きょう正午すぎ、茨城県坂東市寺久で「煙がすごい。炎が見える」と通行人の女性から警察に通報がありました。消防によりますと、火災が発生したのは、資材などを保管しておくヤードで、プラスチック樹脂のほか、倉庫や乗用車な