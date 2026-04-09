オオバがこの日の取引終了後に、第３四半期累計（２５年６月～２６年２月）連結決算を発表しており、売上高１１１億３００万円（前年同期比７．５％減）、営業利益１３億５００万円（同７．５％増）、純利益１０億４００万円（同１６．８％増）となった。 土地区画整理事業における一過性の業務代行収入がなくなったことで事業ソリューション業務の収益が減少し、売上高は減収となったものの、主力の建設コンサ