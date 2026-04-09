ローツェはこの日の取引終了後、２７年２月期連結業績予想について売上高を１５９０億２１００万円（前期比２３．５％増）、営業利益を３８１億１２００万円（同２２．３％増）と発表した。２期ぶりに最高益を更新する見通しを示した。配当予想も２０円（前期１７円）と増額した。 同時に発表した２６年２月期決算は、売上高が１２８７億９４００万円（前の期比３．５％増）、営業利益が３１１億５４００万円（同２．