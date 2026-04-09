ホットランドホールディングスがこの日の取引終了後に、公募による４１４万２８００株の新株の発行と６２万１４００株を上限とするオーバーアロットメントによる売り出しを行うと発表した。発行・売出価格は４月２０日から２３日までのいずれかの日に決定する予定で、調達資金８９億１４６７万円（上限）は「銀だこハイボール酒場」「おでん屋たけし」「東京油組総本店＜油そば＞」「厚切りとんかつよ