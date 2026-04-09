きょう（９日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比４１３円安の５万５８９５円と反落。朝方にわずかな時間プラス圏で推移したとはいえ、ほぼ一日を通じて下値を探る展開だった。取引開始直前の２２５先物の萎（しぼ）み方は、資金が逃げ足に転じたことを如実に映し出していた。前日の米国株市場でハイテク株中心に大きくリスクオンに傾斜したといっても、ＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに２．８％高にとどまって