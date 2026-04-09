今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、パキスタンの首都イスラマバードで現地時間の１１日午前に開かれる米国とイランの和平協議を控えて模様眺めとなりそうだ。予想レンジは１ドル＝１５８円５０銭～１５９円５０銭。 米国とイランは２週間の停戦で合意したが、イスラエルが攻撃を続けるレバノンが停戦協定に含まれるかどうかで米国とイランの食い違いがみられるなど中東情勢は依然として不透明