[4.8 欧州CL準々決勝 パリSG 2-0 リバプール]パリSGは8日、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準々決勝第1戦でリバプールに2-0で勝利した。ルイス・エンリケ監督は相手の戦術への対応について独自の見解を示した。英『ミラー』が伝えている。不調が続くリバプールは、前回王者パリSGを相手に従来とは異なる戦術を敢行。5-2-1-2の“5バック”布陣を敷いた。L・エンリケ監督はそのことに気づき、「自分たちのプレーに相手が適応し