セレッソ大阪は9日、国士舘大からDF林禮蒼(らいあ)が27年1月より新加入することが内定したと発表した。林は滋賀県出身で、中学時代は京都サンガF.C.U-15に所属。高校は京都橘高に進み、大学は高校の米澤一成監督の薦めもあって、国士舘大に進学していた。抜群の身体能力が特徴の右SBで、大学ではDF望月ヘンリー海輝(町田)が卒業した2年時より頭角を現した。全日本大学選抜や関東大学選抜にも頻繁に招集される選手で、クラ