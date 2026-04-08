日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）公式Instagramは4月4日に投稿を更新し、「ヤマハレディースオープン葛城」第3日のフォトギャラリーを公開した。静岡県袋井市の葛城ゴルフ倶楽部 山名コースで行われた大会の様子を伝える内容で、投稿には菅沼菜々（26）と都玲華（22）が並んだ笑顔の2ショットも収められている。 【画像】36歳女子ゴルファー、ラフなブラトップの“へそ出し”姿を公開し肉体美に