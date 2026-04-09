4月8日（水）日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」は「全国早押しクイズ 新学期！春の学校スペシャル」。スタジオには末澤誠也（Aぇ! group）、超ときめき♡宣伝部、松村沙友理、タイムマシーン3号、とにかく明るい安村、たくろうが登場した。全国の学校に関するクイズを出題する中で、番組後半では、京都大学の「京大カレー部」についても紹介。2010年に発足しこれまで作ったカレーは200種類以上。日本全