藤井風が自身のInstagramを更新。アメリカ最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival』（『コーチェラ』）出演を前に、現地での様子を公開し、注目を集めている。 【写真】藤井風、『コーチェラ』直前の真剣な横顔／ステージは生配信予定／インドで開催『Lollapalooza India』に出演した藤井 ■藤井風、タンクトップ姿で歌う真剣な横顔も 藤井は「Coachella Mojave 4:30pm（PDT）」と