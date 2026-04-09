【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BTSのワールドツアー『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』が、4月9・11・12日に韓国・高陽総合運動場メインスタジアムにて開幕。これに向けてメンバーが、ワールドツアーを控えた心境と見どころを語ったこれに向けてメンバーが、ワールドツアーを控えた心境と見どころを語った ■世界35都市で計85回にわたり開催 今回のワールドツ