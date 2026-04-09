ジャガーは2026年9月、初となる市販車モデルの4ドアGTを世界初公開する。それに先駆けこのほど、新生ジャガーの開発ストーリーを公開した。新生ジャガー初となる市販車モデルの4ドアGTの開発ストーリーを公開○ジャガーがブランドを再構築エンジニアたちはジャガーブランドの未来を描く取り組みを前に、これまでジャガーが送り出してきた名車を見直した。歴代モデルに触れる経験から導き出されたDNAを開発に反映まず、ジャガーの本