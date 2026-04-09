在パキスタンのイラン大使はイラン代表団が9日夜、アメリカとの協議のためパキスタンに到着するとSNSに投稿しましたが、その後削除しました。アメリカのトランプ政権はイランとの戦闘終結に向けた協議がパキスタンの首都イスラマバードで11日に開かれると発表しています。こうしたなか在パキスタンのイラン大使は9日、「イスラエルの停戦違反により国民に懐疑的な見方が広がっているがイラン代表団は今夜、イスラマバードに到着し