秋篠宮妃紀子さまは、9日、東京・清瀬市にある国立看護大学の25周年記念式典に出席されました。式典は、入学式とあわせて行われ、来賓、新入生と保護者など約350人が出席しました。紀子さまは、おことばの冒頭、「25年前の今日、ここで開校を共にお祝いしましたことを思い起こしております」と述べられました。国立看護大学は、高度な臨床看護の実践能力や国際医療協力の現場で活躍できる看護師や助産師を養成する目的で、2001年4