バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「たまごっち アクリルスライドミラーコレクション 30th anniversary edition」を2026年4月 第2週より発売する。全5種で価格は300円。2026年4月 第2週発売「たまごっち アクリルスライドミラーコレクション 30th anniversary edition」(全5種・300円)「たまごっち アクリルスライドミラーコレクション 30th anniversary edition」は、たまごっち30周年記念アートを使用した特別デザインのコ