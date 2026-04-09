ISS＝国際宇宙ステーションの長期滞在を終え、1月に地球へ帰還した宇宙飛行士、油井亀美也さんが会見を開き、およそ半年間の活動を振り返りました。宇宙飛行士・油井亀美也さん「皆さんになるべく恩返しができるようにと思いながらミッションに臨んだが、実際にやってみたら皆さんに応援していただいて恩を受けるだけになってしまった。私の経験を話して、明るい未来について語るということを続けていきたい」油井さんは、去年8月