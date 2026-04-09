気象庁によりますと、１０日にかけて低気圧が発達しながら黄海から日本海に進み、前線が本州付近を通過する見込みです。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、西日本では１０日にかけて、東日本では１０日は、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。 【写真を見る】あす激しい雷雨の予想いつ・どこで雨が降る？シミュレーション 西日本では１０日にかけて、東日本では１０日は、