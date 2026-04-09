2025年度に掲載した記事の中で、特に反響が大きかった、2025年10月30日に配信した特集「法廷ファイル」の記事を再構成して掲載します。「○○ちゃん、ありがとう」ある日、突然自宅に届いた電報には、そんな言葉が綴られていた。東京都内にある運送会社の営業所で働いていた40代の女性は、同じ営業所の男性係長から、度重なるセクハラを受けたとして裁判を起こし、東京地裁は10月、男性に慰謝料など22万円の支払いを命じた。日常的