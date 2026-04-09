大阪府和泉市の集合住宅で8日、血を流して死亡しているのが見つかった女性2人に、複数の傷があったことがわかりました。8日正午すぎ、和泉市鶴山台の集合住宅の一室で、「血を流した女性が倒れている」と住人の親族から110番通報があり、駆けつけた警察官が、居間で女性2人が血を流して死亡しているのを見つけました。その後の捜査関係者への取材で、女性2人に複数の傷があったことがわかりました。この部屋には70代の母親と40代の