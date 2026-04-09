グローバルボーイズグループ・JO1（川尻蓮、川西拓実、木全翔也、金城碧海、河野純喜、佐藤景瑚、白岩瑠姫、豆原一成、與那城奨）が、8日、9日の2日間にわたり東京ドーム公演『JO1DER SHOW 2026 'EIEN 永縁'』を開催した。【ライブ写真】メンバーにもサプライズ！初の東京ドーム公演を発表した時のJO1神秘的なオープニングを経て、メンバーがラインナップされるとJAM（ファンネーム）は大歓声で迎えた。幕開けを飾ったのは、20