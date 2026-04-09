バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「それいけ！アンパンマン かちゃかちゃコンセント7」を2026年4月 第2週より発売する。全6種で価格は300円。2026年4月 第2週発売「それいけ！アンパンマン かちゃかちゃコンセント7」(全6種・300円)「それいけ！アンパンマン かちゃかちゃコンセント7」は、コンセントの抜き挿し遊びができる「かちゃかちゃコンセント」シリーズ第7弾。コンセントを挿すとマスコットが光るアンパンマン・ド