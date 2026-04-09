アメリカのトランプ大統領は8日、NATO（北大西洋条約機構）のルッテ事務総長と会談しました。NATOからの離脱について協議された可能性があります。ホワイトハウスのレビット報道官は会談に先立ち、会見で、トランプ大統領がイランでの軍事作戦に「NATOが非協力的だ」と繰り返し批判したことなどを受け、NATOからの脱退も議題となる考えを示しました。非公開で行われた会談の後、トランプ大統領はSNSに「我々がNATOを必要としたとき