9日、参議院財政金融委員会において、社民党のラサール石井議員がスルガ銀行の不正融資問題に言及した。【映像】ラサール議員が「議場を沸かせた」瞬間（実際の様子）ラサール議員は2018年に表面化したスルガ銀行の不正融資問題について、被害者側と銀行側との調停が3月17日に成立したことを受け、今後の対策として「（不正融資をした）銀行に制裁金を課して、それを被害者救済の原資とすべき」などの提言を行った。その後、