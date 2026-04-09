戦後初の選挙で当選、議席に着いた女性議員＝1946年5月16日戦後初の1946年衆院選で、女性が初めて参政権を行使してから10日で80年。この選挙では約1380万人の女性が投票し39人の女性議員が誕生、日本の議会制民主主義に新たな一ページが加わった。2025年には初の女性首相が誕生したが、議員数はなかなか増えず男性との差は依然大きい。より多くの女性の民意を反映させるためにも、人材発掘や支援への社会全体の取り組みが求めら