ＤｅＮＡ・東克樹投手が、１０日の広島戦（横浜スタジアム）に先発する。前回登板の巨人戦で今季初勝利を挙げたエースは、「チェンジアップの精度を高めることを意識しました。引き続きコマンド良く、テンポ良く投げられたらと思っています」と話した。チームは開幕から４カード連続で勝ち越しがなく、最下位に沈んでいる。「（カードの）頭を取るか取らないかで勢いも変わってくると思うので、全力で投げたい。かみ合えば勢