「ブレーカーを交換しないと火事になる」などと嘘を言い、工事代金をだまし取った疑いなどで男4人が逮捕されました。松本健人容疑者（31）ら3人は2025年、東京都内に住む男女3人からブレーカーの交換費用あわせて86万円をだまし取ろうとした疑い、野田柊介容疑者（21）は、約10万円をだまし取った疑いが持たれています。4人はホームページで修理を募り、「ブレーカーを交換しないと漏電したり火事になります」などと嘘を言って、壊