4月7日、実業家のホリエモンこと堀江貴文氏が自身のXでユーザーからの質問に答えた。《コロナワクチン絶賛してましたが、まだ打つべきだと宣伝します?》と問いかけられた堀江氏は、《もちろんです！毎年流行期には新型コロナとインフルエンザワクチンは接種推奨してます！》と回答。回数を確認されると《7回打ちましたけど、、、》と返答した。「堀江さんは《インフルエンザと同じく一本鎖RNAウィルスなので変異しやすいウィルス