4月9日、NHK連続テレビ小説『風、薫る』第9話が放送され、ついに2人のヒロインが出会うシーンが描かれた。だが、そのシチュエーションに思わぬ“指摘”が相次いでいる。「物語は、明治時代にトレインドナース（正規に訓練された看護師）として生きる、一ノ瀬りん（見上愛）と大家直美（上坂樹里）の2人を軸に展開しています。これまで栃木、そして東京と別の場所で生きてきた2人が、いよいよ交錯する重要な回でした」（テレビ