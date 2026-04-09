4月7日、女優の綾瀬はるかが主演を務める映画『人はなぜラブレターを書くのか』の公開直前イベントがおこなわれた。イベントでは、綾瀬の“直筆手紙”を観客に渡す場面があったが、この手紙が続々と“転売”されているというのだ――。この映画は、2000年3月に発生した日比谷線脱線事故で亡くなった少年へのラブレターが20年越しに届き、少年の生きた証が世のなかに知られていく、奇跡の実話にもとづいた物語。綾瀬は、事故で