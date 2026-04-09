TBSの篠原梨菜アナウンサーが、テレビ静岡の弦間彩華アナウンサーとの上海旅行を2回に分けて、自身のInstagramに投稿したのだが、披露した1枚の写真がファンの笑いを誘っている。篠原アナは4月8日までに更新したInstagramでまず、《@ayaka_genma 思い出すだけで笑顔になります 本当にありがとう》とつづり、弦間アナとともに上海ディズニーランドを訪れた際のショットや同施設内にある「PIXAR ADVENTUROUS JOURNEY」などでの写