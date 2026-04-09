メーガン妃は夫ヘンリー王子の回顧録「スペア」の成功を受けて、回顧録を含む書籍を執筆する予定であることを以前から示唆していたが「王室の規範を守るため」に執筆を断念したという。英紙ミラーが９日、報じた。メーガン妃は「スペア」の成功を受けて、自身の著書を出版するため非常に有利な出版契約を複数社から提示されていたと報じられていた。さらに昨年にはポッドキャスト番組の中で、夫の足跡をたどる意向をほのめかし