水上恒司が主演、東方神起のユンホらが共演する映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』より、福士蒼汰演じる村田蓮司のパンプアップした肉体が際立つ姿など“最狂ヴィラン”たちを捉えた場面写真6点が一挙解禁された。【写真】福士蒼汰や“最狂ヴィラン”たちを捉えた新カット本作は、マ・ドンソクが製作・主演を務め、韓国で累計動員4000万人を突破しているメガヒットシリーズ『犯罪都市』を、内田英治監督により日本オリジナルストー