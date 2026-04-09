湖月わたるの宝塚歌劇団退団20th Anniversary作品『TUMBLEWEED』が、11月に、兵庫・宝塚バウホール、東京・よみうり大手町ホール、愛知・御園座にて上演されることが決定。安蘭けい、紫苑ゆう、柚希礼音、朝海ひかる、真風涼帆ら湖月と縁のある豪華ゲストの出演も発表された。【写真】湖月わたると縁のある豪華ゲストが集結！荒野に生き、風を受けて形を変えながら、前へ前へと進み続ける植物“TUMBLEWEED（タンブルウィード）