あす4月10日に公開される劇場版『名探偵コナン』シリーズ最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使（だてんし）』。このたび、公開を記念し、スポーツ報知とコラボした特別号外が完成。本日4月9日に横浜・桜木町駅前広場にて約1万3000部の特別号外が配布された。【写真】コナンが『ハイウェイの堕天使』の舞台・横浜にサプライズ登場！劇場版29作目となる今回の舞台は、神奈川・横浜。バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフ