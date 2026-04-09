グローバルボーイズグループ「ＪＯ１」が９日、「ＪＯ１ＤＥＲＳＨＯＷ２０２６’ＥＩＥＮ永遠‘」東京ドーム公演の２日目公演を行った。純白の衣装をまといながら東京ドームの地に降り立つと、登場を待ち焦がれたＪＡＭ（ファンの総称）からは悲鳴にも似た大歓声がこだました。２３年にリリースし、ＪＡＭからの人気も高い「Ｖｅｎｕｓ」で開幕。続く「ＩＣＡＲＵＳ」「ＭＯＮＳＴＥＲ」では、グループ最大の持ち味であ