体操男子で１８、１９年の全日本個人総合を制した谷川翔は４月９日、都内で行われた体操界初のプロチーム「ハヤブサＳＣ」の所属選手発表会見に出席した。チームの真新しい紺のジャージをきて登場し「自称、初代副キャンプの谷川翔です」とあいさつ。爆笑とはいかなかったが、その後、「働いていた会社でいろいろありまして、心身ともに限界を迎えていた。昨年、体操から気持ちが離れる時期があって。僕の翔（かける）の羽が折