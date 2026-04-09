1点投入するだけで、コーデを新鮮に見せてくれる差し色アイテム。大人世代におすすめしたいのは、やわらかく軽やかな雰囲気をプラスしてくれる淡いイエローです。【GU（ジーユー）】には、取り入れやすそうな色味とデザインのバッグやシューズが揃い、コーデにほどよく華やかさを添えます。今回は、40・50代のコーデがこなれる淡イエローの「バッグ & シューズ」をピッ