大相撲の春巡業が９日、静岡・三島市で行われた。左肩を痛めて春場所を途中休場した横綱・大の里（二所ノ関）が、春巡業で初めてぶつかり稽古を行った。同じ石川・津幡町出身の幕内・欧勝海（鳴戸）を指名し、体をぶつけた。アクセル全開とはいかなかったが、「今日からしっかりやらないといけないと思った」と意図を明かした。土俵下では基礎運動を繰り返している。相撲を取る稽古はまだ行っておらず、巡業の取組にも入ってい