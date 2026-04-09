◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（９日・マツダスタジアム）巨人のゼラス・ウィーラー、李承菀（イ・スンヨプ）の両打撃コーチが“熱投”した降雨のためマツダスタジアムに隣接にする室内練習場で行われた打撃練習。２か所でのフリー打撃の最後は、両打撃コーチが並んで腕を振っていた。相手は中山、門脇、平山、宇都宮の４人。ともに明るく若手野手を鼓舞しながら球を投じ、中山らもそれぞれ鋭い打球を飛ばしていた。