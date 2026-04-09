シンガー・ソングライターのデュア・リパ(30)と「ファンタスティック・ビースト」シリーズなどで知られる俳優のカラム・ターナー(36)は、こぢんまりとした結婚式を予定していると報じられている。昨年、婚約発表をした2人は現在、結婚式の予定を立てているところのようだ。 【写真】ラブラブすぎる富豪シンガーと「ファンタスティック・ビースト」俳優 ある関係者はザ・サ